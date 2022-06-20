تدمير 6 أوكار لداعش وتفجير عبوة ناسفة بعملية امنية في صلاح الدين

2022/06/20 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، تدمير 6 أوكار لداعش الارهابي وتفجير عبوة ناسفة خلال عملية امنية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تستمر بملاحقة العناصر الارهابية وتجفيف منابع الارهاب، حيث نفذ اللواء الاول وقسم استخبارات الفرقة بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقي عملية واسعة في وادي المحاسن غربي قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات داعش الاجرامية وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة".

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