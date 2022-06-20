الاتحاد الأوروبي يرحّب بفوز بيترو في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا

2022/06/20 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحّب الاتحاد الأوروبي الاثنين بالفوز “المؤكد” لغوستافو بيترو في الانتخابات الرئاسية التي نُظمّت في كولومبيا، على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

وقال بوريل لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ “إنه تصويت واضح لصالح التغيير السياسي ومجتمع أكثر عدالة”.

وأضاف “لدينا بعثة لمراقبة الانتخابات كانت متواجدة” في كولومبيا “وستنشر تقريرها، لكن يمكنني أن أقول من الآن أن برأي البعثة، أُجريت الانتخابات بشكل طبيعي جدًا والنتيجة مؤكدة”.

وهزم بيترو (62 عامًا) المليونير المحافظ رودولفو هرنانديث في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا الأحد، وسيتسلّم مهامه في 7 آب/أغسطس.

وحصل بيترو الرئيس السابق لبلدية بوغوتا على 50,44% من الأصوات الأحد، مقابل حصول هرنانديث على 47,31%، بحسب النتائج الأولية للدورة الثاني

ا ف ب

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