2022/06/20 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت 13 مدينة عراقية، امس الأحد، من

أصل قائمة تضمنت 15 مدينة هي الأعلى

حرارة على مستوى العالم.

وسجل قضاء عين التمر في محافظة كربلاء

اعلى درجة حرارة عالمياً حيث بلغت 51.2 م،

فيما سجلت مدن عراقية اخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة في كربلاء تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطقة في كربلاء تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).