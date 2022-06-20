وزير العدل العراقي للسفير الإيراني: يجب تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتبادل الخبرات والسجناء

2022/06/20 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقاءه السفير الإيراني الجديد في العراق والوفد المرافق له وزير العدل يؤكد استمرار التعاون بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بخصوص تبادل الخبرات والسجناء المحكومين ___________ جدد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، استمرار التعاون بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بخصوص تبادل الخبرات وتبادل السجناء المحكومين الوزارة.بحضور الوكيل الاقدم لوزارة العدل الاستاذ زياد خليفة […]

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