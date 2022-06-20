2022/06/20 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مدونة رحلات السفر والمصورة أُسرا أوسيبافيكيوت من اكتشاف هذا الملعب عن طريق الصدفة خلال بحثها على خرائط "غوغل" عن اتجاهات لرحلة برية قررت خوضها خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان.

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