خطوة واحدة تفصل دي يونج عن مسرح الأحلام

2022/06/20 | 15:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بات فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة منفتح على بيع دي يونج، إذا حصل على عروض تتراوح من 80 إلى 100 مليون يورو، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفريق.ويوافق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على بيع […]

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