انفوغراف: أعلى 15 مدينة بدرجات الحرارة عالميًا.. 12 مدينة منها عراقية!

2022/06/20 | 15:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تصدرت 8 مدن عراقية في مقدمة المدن الاعلى درجات حرارة في العالم والمسجلة اليوم الاثنين، فيما جاءت 12 مدينة عراقية في القائمة الاعلى حرارة والتي تضم 15 مدينة في العالم.

وسجل قضاء عين التمر في محافظة كربلاء اعلى درجة حرارة عالمياً حيث بلغت 51.2 م، تبعتها مدينة بدرة وخانقين، والكوت، والعمارة والديوانية، والحي في واسط، والسماوة، قبل ان تأتي الاهواز كمدينة ايرانية في المرتبة التاسعة.

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