التربية تعلن رفع ’الجزء الثاني’ من كتاب اللغة العربية للسادس الإعدادي

2022/06/20 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

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لحصول الطالب على المنهج الدراسي في وقتٍ مبكر ..

وزارة التربية ترفع "الجزء الثاني" من كتاب اللغة العربية للصف السادس الإعدادي "المؤلف حديثاً" على موقعها الإلكتروني

قامت وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج ، برفع الجزء الثاني من كتاب اللغة العربية للصف السادس الإعدادي (المؤلف حديثاً) بفرعيه "العلمي والأدبي" على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية .

وبينت الوزارة ان الاجراء جاء بهدف تمكين الطالب من الحصول على المناهج الدراسية في وقتٍ مبكر ، تزامناً مع بدء إجراءات الطباعة الورقية للكتاب .





ادناه الرابط الالكتروني الخاص بكتاب اللغة العربية "الجزء الثاني" :-

http://manahj.edu.iq/upload/upfile/ar/1291.pdf

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