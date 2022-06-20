بغداد وطهران تتفقان على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجال تبادل السجناء

2022/06/20 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، استمرار التعاون بين الجانبين العراقي والإيراني، لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بخصوص تبادل الخبرات والسجناء المحكومين.

وقال بيان لوزارة العدل تلقته (بغداد اليوم)، ان "محمد استقبل في مقر الوزارة السفير الايراني محمد كاظم آل صادق بحضور الوكيل الاقدم لوزارة العدل زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية الاستاذ أحمد لعيبي عبد الحسين".

ونقل البيان عن الوزير، تأكيده على "أهمية تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء المحكومين التعاون القانوني والقضائي، والتي تم خلالها تبادل سجناء محكومين عراقيين وايرانيين بين البلدين".

وأوضح الوزير، ان "زيارتي الاخيرة الى جمهورية ايران الاسلامية جاءت في سياق عقد مزيداً من الاتفاقيات والتي تصب في مصلحة البلدين ".

من جانبه، أكد السفير الايراني محمد كاظم آل صادق، استعداد بلاده "لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات المتعلقة بعملها وبالأخص الاتفاقيات الموقعة في مجال تبادل السجناء، والاتفاقيات الأخرى الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية والتبليغات القضائية والتدريبية بين الجانبين".

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