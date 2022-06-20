قصف تركي جديد يطال قضاء سنجار في نينوى (صورة)

2022/06/20 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقصف جديد نفذه طيران الجو التابع للجيش التركي على قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر، لـ ( بغداد اليوم)، إن "طيران الجو التركي نفذ ضربة جوية في احد شوارع قضاء سنجار"، مبيناً أنه "لم يعرف لغاية الان حجم الاضرار".

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