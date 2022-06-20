بيان من التربية حول منهج اللغة العربية للصف السادس الاعدادي

2022/06/20 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحصول الطالب على المنهج الدراسي في وقتٍ مبكر ..وزارة التربية ترفع “الجزء الثاني” من كتاب اللغة العربية للصف السادس الإعدادي “المؤلف حديثاً” على موقعها الإلكتروني قامت وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج ، برفع الجزء الثاني من كتاب اللغة العربية للصف السادس الإعدادي (المؤلف حديثاً) بفرعيه “العلمي والأدبي” على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية .[…]

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