2022/06/20 | 15:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي لمخالفته واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته خبر برس (واخ)، ان “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدرت أمر القبض بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ”، وأوضحت “قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ الى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، وقيامه بهذا الإجراء من دون موافقة مجلس الإدارة”.

وأضافت انَّ “المحكمة أصدرت أمر القبض والتحرِّي بحق المُتَّهم، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

وتنصُّ المادة (331) “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لمخالفته للواجبات الوظيفية” صدور أمر قبض وتحرٍ بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لمخالفته للواجبات الوظيفية” صدور أمر قبض وتحرٍ بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).