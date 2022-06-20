مقتل شخص وإصابة 8 جراء إطلاق نار على تجمع في نيويورك

2022/06/20 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الشرطة في مدينة “نيويورك” الأمريكية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار على تجمع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في حي هارلم.وقالت الشرطة نقلا عن معلومات أولية أن رجال الشرطة استجابوا في حوالي الساعة 12:40 صباحا لبلاغات عن إطلاق نار على ممر للمشاة على امتداد طريق “إف دي […]

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