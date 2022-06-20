بأمر المحكمة.. زواج المثليين

2022/06/20 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الحكم إلى أن الإخفاق الحالي في الاعتراف بمثل هذه الزيجات "لا يُعتبر انتهاكا للدستور"، لافتا إلى أن "النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يحصل بصورة مستفيضة".

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