بومبيو يشكو للسعودية..!

2022/06/20 | 15:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نور الجبوري || ظهر يوم امس وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في لقاء تلفزيوني على قناة العربية (السعودية) .حيث كان اغلب كلامه خلال عشرون دقيقة (مدة الحلقة ) حول ايران والشكوى منها ! كانت اغلب الأسئلة التي تم طرحها عليه تخص الاتفاق النووي الإيراني , وقد ابدى امتعاضه من الطريقة التي تتعامل […]

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