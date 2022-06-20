علماء يبتكرون طريقة للحصول على منتج أحلى من السكر بـ2000 مرة ويساهم في تخفيض الوزن

2022/06/20 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء جامعة فياتسك الروسية

طريقة للحصول على بروتين البرازين حلو

المذاق، الذي يعتبر بديلا غير ضار

للسكر.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن

هذه المادة يجب أن تصبح بديلا لجميع

السكريات الكربوه

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