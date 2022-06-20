خدمات اكاديمية ودينية تقدمها العتبة الحسينية المقدسة في افريقيا (صور)

2022/06/20 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر العتبة الحسينية المقدسة بتقديم

خدماتها العلمية الاكاديمية والدينية

في مناطق عدة من قارة افريقيا بشرقها

وغربها، حيث تعمل خمس مؤسسات هناك

لتقديم التسهيلات للطلبة الدارسين في

العلوم الاكاديمية والد

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