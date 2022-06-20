2022/06/20 | 15:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواجه حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراعاً لسحب الثقة الشهر المقبل بعد أن فشل الرئيس في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية يوم أمس الأحد.وصرح تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد NUPES اليساري الفرنسي، اليوم الاثنين، 20 يونيو، أنه يخطط لطرح اقتراع لسحب الثقة من تجمع “أنسامبل” Ensemble، الذي يتزعمه ماكرون.وقد […]

ظهرت المقالة ماكرون يواجه اقتراعاً لسحب الثقة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يواجه اقتراعاً لسحب الثقة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يواجه اقتراعاً لسحب الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).