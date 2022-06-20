عملية واسعة تسفر عن تدمير 6 أوكار لداعش في صلاح الدين

2022/06/20 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير 6 أوكار لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “قطعات قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مستمرة بملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، حيث نفذ اللواء الاول وقسم استخبارات الفرقة، بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقي، عملية واسعة في وادي المحاسن غربي قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أن “العملية أسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات داعش الاجرامية وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي التابع للفرقة”.

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