البنتاغون: نصف مليون عسكري امريكي يعانون من اصابات الدماغ نتيجة الانفجارات

2022/06/20 | 16:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اظهرت دراسة نشرتها مجلة نيو انجلاند الطبية الامريكية ان افراد الخدمة العسكرية الذين تعرضوا للانفجارات او الاصابات بالرأس يعانون من امراض تتعلق بالدماغ ، مشيرة الى ان عددهم يفوق الـنصف مليون عسكري.ونقلت صحيفة ستار اند سترايب المتخصصة بالشؤون العسكرية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن الدراسة قولها ان “ما يسمى […]

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