أهمُها تبادل السجناء ..العراق وإيران يتفقان على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة

2022/06/20 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير العدل سالار عبد الستار، الاثنين، أهمية استمرار التعاون بين العراق وإيران، لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بخصوص تبادل الخبرات وتبادل السجناء المحكومين.

وذكر بيان لوزارة العدل (20 حزيران 2022)، انه “بحضور الوكيل الاقدم لوزارة العدل زياد خليفة التميمي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية أحمد لعيبي عبد الحسين، استقبل الوزير في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة، السفير الايراني محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له، مهنئاً اياه بتنسمه منصبه الجديد سفيراً لايران في العراق”.

واوضح الوزير، “أهمية تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء المحكومين وفق التعاون القانوني والقضائي، والتي تم خلالها تبادل سجناء محكومين عراقيين وايرانيين بين البلدين”، مبينا ان “زيارته الاخيرة الى ايران جاءت في سياق عقد مزيداً من الاتفاقيات والتي تصب في مصلحة البلدين”.

من جانبه، أكد السفير الايراني، “استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات المتعلقة بعملها وبالأخص الاتفاقيات الموقعة في مجال تبادل السجناء، والاتفاقيات الأخرى الخاصة بتنظيم العلاقات القانونية والتبليغات القضائية والتدريبية بين الجانبين”.

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