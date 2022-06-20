مؤشر الإصابات بجائحة كورونا يعاود الارتفاع

2022/06/20 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 225 شخصا للشفاء، مع تسجيل حالة وفاة واحدة”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14420”.

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