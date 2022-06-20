موعد وصول عاصفة ترابية جديدة إلى العراق - عاجل

2022/06/20 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، الاثنين، وصول عواصف ترابية قادمة من الغرب باتجاه المدن الوسطى، مبينا ان درجات الحرارة سترتفع مجددا بسبب وصول موجة شرق أوسطية.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "البلاد ستتاثر د اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 حزيران 2022 بتقدم كتل هوائية معتدلة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط مسببًا طقسًا مغبر مع حدوث عواصف ترابية في عدة اماكن من البلاد مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة من (30-40) كم /س تؤدي الى تردي الرؤية الافقية الى دون 1000 م

وأضاف ان " الطقس سوف يكون بعد ظهر يوم الثلاثاء فرصة لحدوث عواصف ترابية متوسطة الى شديدة في مناطق ( تكريت ، بيجي ، عنه) ثم تتحرك تدريجيا لتأثر على المناطق ( كركوك ، موصل ، اربيل ، ديالى ) .

وأشار الى ان " صباح يوم الاربعاء الموافق 22 حزيران 2022 سوف تؤثر العاصفة الترابية على عدد من مناطق البلاد ومنها (العاصمة بغداد ، الرمادي ، كربلاء ، تكريت ، الموت ، الحلة ) ومساءا تتحرك بأتجاه المناطق الجنوبية لتشمل ( الناصرية ، السماوه ، العمارة ، البصرة )

وتابع ان "العواصف الترابية سوف تزول تدريجيًا صباح يوم الخميس ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بحدود (5-8) درجة مئوية ابتداءا من يوم الثلاثاء وتستمر حالة عدم استقرار الجو ليومي الأربعاء والخميس لتعود درجات الحرارة بعدها للارتفاع التدريجي ".

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