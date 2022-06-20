2022/06/20 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفاع كبير بإصابات الجائحة في العراق- عاجل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع كبير بإصابات الجائحة في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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