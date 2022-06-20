الغانمي يشيد بوكالة الاستخبارات: فخر الداخلية

2022/06/20 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أشاد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية؛ وذلك عقب العملية النوعية التي استهدفت "والي الأنبار".

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أيها الغيارى في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يا فخر وزارة الداخلية، عملياتكم النوعية تستحق التقدير والثناء يافرسان البطولة ويا لوحة شجاعة رسمت طريق النصر على الإرهاب".

وأضاف، "مبارك لكم انجازكم الكبير بعد أن وجهتم صفعة لداعش بعد مقتل ما يسمى والي الانبار المجرم ابو منصور وثلاثة من مرافقيه في قضاء الرطبة..انتم عنوان الشهامة والشجاعة بوركت سواعدكم".وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، أمس الأحد، ب‍مقتل ما يسمى و"الي الانبار" بتنظيم داعش، مشيراً الى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمعلومات استخبارية دقيقة وبأشراف الفريق اول احمد ابو رغيف قتلت والي الانبار المكنى ابو منصور الحياتي مع مرافقيه.

الغانمي يشيد بوكالة الاستخبارات: فخر الداخليةأشاد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية؛ وذلك عقب العملية النوعية التي استهدفت "والي الأنبار".

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