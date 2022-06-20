حفظ الخبز بالثلاجة.. هل يسبب السرطان؟

2022/06/20 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ سنوات، منشورات تحذّر من وضع الخبز في الثلاجة مدّعية أن ذلك يسبب السرطان

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