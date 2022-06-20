في العراق وزارة للثقافة!

2022/06/20 | 16:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنتوش ..هي وزارة أوجدها الزمان والمكان الخطأ حتى ظنَّ البعض أنها ظرافة عندما يعلمون أن هناك وزارة للثقافة.العراق ذلك البلد الغارق في التَيه والفوضى والتجهيل يضم بين مؤسساته الحكومية وزارة تُعنى بنشر وترويج السيرة الثقافية للبلد والنشاطات الفكرية والأدبية للمثقف العراقي وكل الإهتمامات بالفنون المختلفة للبلد .هي الوزارة […]

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