من أدب السّجون: قصّة- في الزّنزانة - والخروج على المألوف - إبراهيم العثماني

2022/06/20 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مـــــــــــــــــــقدّمة: يبدو أنّ تجارب السّجن المريرة الّتي عاشها مناضلون تونسيّون معارضون للسّلطة الحاكمة خلال عقود مختلفة بدأت تستقطب اهتمام عدد من الكتّاب الملتزمين والمساجين السّياسيّين السّابقين.



ومن ثمّ ظهرت في السّنوات الأخيرة كتابات تترجم هذه التّجربة موظّفة أجناسا أدبيّة مختلفة من نحو السّيرة الذّاتيّة ("الحبس كذّاب والحي يروّح" لفتحي بن الحاج يحي)، والرّواية ("رغم أنفك" لعبد ا ......





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