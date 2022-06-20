خطاب احياء العقل ، وخطاب قتل العقل / الفرق بين العقل الفلسفي ، وعقل البلاهة الديني الغوغائي - سعيد الوجاني

2022/06/20 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني 1 ) يبدأ الخطاب الفلسفي في ممارسة التفكير ، عندما يدرك مغزى ، ودلالة هدفه ، وغايته داخل منعطف تاريخي حاسم .



ففي المنعطفات التاريخية الكبرى ، تطرح ادق الإشكالات الإنسانية ، واعمقها علاقة بمصير الشعوب ، والنظم السياسية .



انها قاسية ذاكرة الزمن مع مَنْ ينساها ، او من يحاول تناسيها .



لقد جرت في ماضي الشعوب ، فواجع ومآسي رهيبة ، ولا تزال تجري بطرق شتى .



فبالأمس ، ما كان الانسان يجرؤ على البوح ......





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