تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.. إسرائيل تبني حلفًا جديدًا تقوده أمريكا في مواجهة إيران

2022/06/20 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل تعمل حاليًا مع شركاء إقليميين من أجل بناء تحالف عسكري جوي تقوده الولايات المتحدة.

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