الكشف عن موعدي مباراتي نصف نهائي كأس العراق

2022/06/20 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، موعدي مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، بعد تأهل الزوراء والكهرباء وزاخو والكرخ.

وستقام المواجهة الأولى بين الزوراء والكرخ، على ملعب الشعب الدولي، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن يكون ملعب النجف الدولي مسرحا للمباراة الثانية، التي ستجمع الكهرباء وزاخو في مساء اليوم ذاته.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد عقد صباح اليوم الاثنين في مقره ببغداد، الاجتماع الفني الخاص بمباراتي نصف النهائي.

وتم الاتفاق في الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق الزوراء اللون الأبيض الكامل وحارس مرماه الأخضر، بينما يرتدي الكرخ اللون الأصفر الكامل وحارس مرماه الرصاصي.

وسيرتدي الكهرباء في المباراة الثانية اللون الأبيض الكامل، وحارس مرماه اللون الأسود، فيما يرتدي زاخو اللون الأحمر وحارس مرماه اللون الأصفر.

كما تم الإعلان عن اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

كووورة

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