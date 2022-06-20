ترقب لتسلّم الرئيس التونسي اليوم مسودة الدستور الجديد

2022/06/20 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، مسودة الدستور الجديد الذي ينوي طرحه للاستفاء يوليو/تموز المقبل، في وقت تواصل فيه المعارضة رفضها هذه الخطوة وتعدها محاولة من الرئيس لتركيز السلطات في يده.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدستور الصادق بلعيد إنه سيسلم المسودة الجديدة “للدستور الديمقراطي” إلى الرئيس اليوم الاثنين.

ونقلت مراسلة الجزيرة أن الأنظار تتجه إلى قصر قرطاج اليوم، حيث يترقب وصول بلعيد لتقديم مسودة الدستور للرئيس.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون هناك تعديلات على النسخة الأولية، فقد يقوم قيس سعيد بإعطاء ملاحظات وطلب تعديلات عليها.

الجزيرة

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