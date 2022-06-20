“لتأدية اليمين الدستورية”..النصر: تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة

2022/06/20 | 16:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية لأكثر من 50 نائبا لعقد جلسة طارئة للتصويت على النواب البدلاء، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة، فيما أكد أن الإطار التنسيقي سيشكل الحكومة الجديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال […]

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