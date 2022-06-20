أمر قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي

2022/06/20 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بصدور أمر

قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام الأسبق

للمصرف الزراعي؛ لمخالفته واجباته

الوظيفيَّة.

وقالت الدائرة في بيان، إنَّ "محكمة

تحقيق

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