2022/06/20 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة

للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم

الاثنين، تقريره الخاص بالحالة الجوية

والغبارية التي سيشهدها العراق، خلال

الأيام المقبلة، نتيجة تأثره بامتداد

مرتفع جوي قادم

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