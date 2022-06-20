شركتا IMI وCNNIC توقعان اتفاقية لإطلاق

2022/06/20 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت "الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) الإماراتية وCNN للعمليات التجارية العالمية (CNNIC)، اتفاقية شراكة يتم بموجبها إطلاق منصة "CNN الاقتصادية"، على أن تبدأ المنصة الجديدة أعمالها في الربع الأخير من عام 2022.

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