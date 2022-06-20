2022/06/20 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يومهم العالمي..متى تنتهي أزمة اللاجئين؟ (فيديو)

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متى تنتهي أزمة اللاجئين؟ (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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