“تليغرام” يطلق خدمات مدفوعة للمستخدمين

2022/06/20 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن القائمون على تطبيق “تليغرام” عن إطلاق خدمات مدفوعة في التطبيق تمكن مستخدميها من الحصول على بعض الميزات الخاصة.وتبعا للقائمين على التطبيق فإن خدمات Telegram Premium الجديدة تمكن المستفيدين منها من تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 غيغابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمات من إرسال ملصقات […]

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