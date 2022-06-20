الكتلة الصدرية تعود الى البرلمان وسط تأكيدات بتقديم الاستقالة مجدداً- عاجل

2022/06/20 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر نيابي، الاثنين، عن صعود 18 نائبا صدريا من الاحتياط الخاسر الى البرلمان بعد تقديم الكتلة الصدرية الاستقالة الجماعية، مبينا ان النواب الجدد سيقدمون استقالتهم فور رفع أسمائهم من البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "18 نائبا احتياطيا من التيار الصدري وهم الحاصلين على اعلى أصوات الخاسرين في دوائرهم الانتخابية سيتم رفع أسمائهم الى البرلمان كبدلاء عن النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية ".

وبين ان "توجها صدر الى النواب الجدد من التيار الصدري بتقديم استقالتهم فورا من اجل استمرار عملية مقاطعة التيار العملية السياسية والبرلمان".

ونشرت بغداد اليوم اسماء النواب البدلاء للمستقيلين من الصدريين عن البرلمان.

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