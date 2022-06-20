حرب شوارع في منطقة جميلة قرب ساحة 83 في بغداد (فيديو)

2022/06/20 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد شهدت منطقة جميلة، اليوم الاثنين، حرب شوارع طاحنة قرب ساحة 83 قي بغداد اثر نزاع عشائري.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، نزاع عشائري عنيف نشب في جميلة قرب فلكة 83 وسط بغداد استخدم فيه شتى أنواع الأسلحة.

وأضاف ان، سيارات محملة بالأسلحة هاجمت منزل احد طرفي النزاع وانباء أولية عن إصابات في صفوف الأهالي بينهم طفلة في حالة حرجة.

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