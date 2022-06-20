موت مؤجل وصاحب الدماغ المستمر -قيس الدباغ

2022/06/20 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موت مؤجل قيس الدباغ في سنة من سنوات المستقبل غير البعيد تطورت العلوم وقطع الطب الشوط الأبعد فيها بحيث أضحت عمليات نقل الدماغ والقلب والكبد والرئتين من جسم إنسان هجرته روحه إلى جسم آخر متضرر وروحه مازالت تنبض بالحياة يسيرة جدا هنا دخل الشاب وميض إلى المستشفى متأثرا بحادث انقلاب سيارة وقد تضرر دماغه بشكل […]

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