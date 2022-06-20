المسلمون والتراث السلفي 

2022/06/20 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هذا الإصلاح الديني الذي يتوسّل تجاوزَ نمط التفكير التراثي، كما يتوسل تجاوزَ التراث، مُمْكنٌ على ضوء المتاح حاليا في مسارات الفكر الإسلامي المعاصر؟

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