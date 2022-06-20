عاصفة ترابية تضرب أغلب مدن العراق بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء

2022/06/20 | 17:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، تعرض البلاد إلى عاصفة تربية بدءاً من يوم غد الثلاثاء متأثراً بامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلتقه وكالة خبر برس (واخ)، إن “البلاد سوف تتأثر اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 حزيران 2022، بتقدم كتل هوائية معتدلة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط، مسبباً طقساً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في أماكن عدّة من البلاد مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة من (30-40) كم/س تؤدي الى تردي الرؤية الافقية الى دون 1000 م”.

واضاف أن “الطقس بعد ظهر يوم الثلاثاء سوف يكون فرصة لحدوث عواصف ترابية متوسطة الى شديدة في مناطق ( تكريت، بيجي، عنه) ثم تتحرك تدريجيا لتأثر على المناطق (كركوك، موصل، اربيل ، ديالى)”.

وبين التقرير الصادر عن قسم التنبؤ الجوي، أنه “صباح يوم الأربعاء الموافق 22 حزيران 2022 سوف تؤثر العاصفة الترابية على عدد من مناطق البلاد ومنها (العاصمة بغداد، الرمادي، كربلاء، تكريت، الكوت، الحلة) ومساء تتحرك باتجاه المناطق الجنوبية لتشمل (الناصرية، السماوة، العمارة، البصرة)”.

وتابع أن “العواصف الترابية سوف تزول تدريجياً صباح يوم الخميس ويطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بحدود (5-8) درجة مئوية بدءاً من يوم الثلاثاء وتستمر حالة عدم استقرار الجو ليومي الأربعاء والخميس لتعود درجات الحرارة بعدها للإرتفاع التدريجي”.

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