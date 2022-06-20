هذا ما سيبحثه الاطار التنسيقي في اجتماع اليوم

2022/06/20 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، عن عقد اجتماع للاطار التنسيقي مساء اليوم الاثنين.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “قوى الاطار التنسيقي، تعقد مساء اليوم الاثنين، اجتماع في مكتب زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لمواصلة البحث في تنفيذ الخطوات القادمة والمتعلقة باكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالاضافة الى موضوع النواب البدلاء والحوارات مع […]

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