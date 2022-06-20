ما العمل بعد خيبة الامل ؟؟ - علي عرمش شوكت

2022/06/20 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت استبشر شعبنا العراقي وهو في غمرة انحطاط العملية السياسية.



حينما رست القوى الوطنية الحيّة على رصيف { انقاذ الوطن } بتحالف ثلاثي ضم اقوى الاحزاب التي نالت ثقة الجماهير الطامحة الى الحرية والعدالة الاجتماعية وانهاء نهج المحاصصة والفساد.



وساد الترقب معززاً بشعورمزدوج بين الامل لتفكيك الازمة وازاحة الكتل الفاسدة الفاشلة.



وبين هاجس ضعف ايقاع اداء المتصدرين لعملية التغيير " التحالف الثلاثي " الذين بدا ع ......





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