أكراد السويد.. ورقة مساومة تركيا للدولة الاسكندنافية الراغبة في الانضمام إلى الناتو

2022/06/20 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من تقديم الطلب، لا تزال خطط السويد للانضمام إلى الناتو في طي النسيان بفضل تركيا، التي تدعي أن الانفصاليين الأكراد يعملون من الدولة الاسكندنافية.تتمسك أنقرة بتسليم سويديين من أصول كردية مقابل موافقتها على انضمام ستوكهولم للناتو، بينما يرى الأكراد أن هذه العضوية تجعلهم يشعرون بأي شيء عدا عن الأمان.

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