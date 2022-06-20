مصر.. طالب يذبح زميلته أمام بوابة الجامعة

2022/06/20 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / في جريمة بشعة موثقة بالفيديو، أقدم طالب مصري على ذبح زميلته أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة لرفضها الارتباط به.فقد فوجئ المارة بالطالب وهو يقوم بذبح زميلته أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.وتبين من التحقيقات […]

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طالب يذبح زميلته أمام بوابة الجامعة أولاً على ايرث نيوز.

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