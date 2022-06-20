تفشي وباء الكوليرا في نطاق واسع بمحافظة السليمانية وإصابة المئات من سكانها

2022/06/20 | 17:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، اليوم الإثنين، عن تفشي وباء الكوليرا في نطاق محافظة السليمانية، وإصابة المئات من سكان مدينة السليمانية، مركز المحافظة وضواحيها، بهذا الوباء.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن “وزارته أوصلت على نحو عاجل لوازم طبية وكميات كبيرة من الأدوية والعلاجات بقيمة نحو مليون دولار، لإسعاف المصابين”.

وأضاف أن “الوباء مصحوباً بحالات الإصابة بالإسهال الحاد، الذي يتسبب في تضرر الكلى، لا سميا عند كبار السن”.

وأشار الوزير إلى أن “أكثر من مئتي نزيل في سجن السليمانية أصيبوا بالوباء، الذي تسبب في وفاة اثنين منهم حتى الآن”.

وأكد رئيس دائرة الصحة في السليمانية صباح الهورامي أن “الوضع الصحي في المحافظة لايزال تحت السيطرة”، مشيرا الى أن “العلاجات المطلوبة لمعالجة المصابين متوفرة، وعلاج الوباء ليس صعباً، لأن مسبباته الجرثومية معروفة”.

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