العثور على جثة رجل ستيني قضى بظروف غامضة في واسط

2022/06/20 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل ستيني قضى بظروف غامضة في واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية عثرت على جثة رجل ستيني قضى بطلق ناري في قضاء العزيزية محافظة شمالي واسط، قرب مشروع عويدة الإروائي".

وأضاف ان "الجهات المختصة فتحت تحقيق بالحادث لكشف ملابساته بسبب الغموض حول مقتل الرجل".

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