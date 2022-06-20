الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مساء اليوم في منزل العبادي

2022/06/20 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعقد قوى الإطار التنسيقي، الاثنين، اجتماعا حاسما مساء اليوم في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لحسم الخلافات ووضع خارطة تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "منزل حيدر العبادي ضمن المنطقة الخضراء سيشهد اجتماعا حاسما لقادة الإطار التنسيقي لبحث مرحلة ما بعد الاستقالة الصدرية".

وأضاف ان "الاجتماع سيضع خارطة سياسية مقبلة للإطار من اجل تشكيل الحكومة المقبلة واكمال الاستحقاق الدستوري وفقا لمعطيات الانتخابات".

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